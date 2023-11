Medigene Aktie News: Medigene verteidigt am Vormittag Vortagesniveau

Notierung im Blick

Die Aktie von Medigene hat am Dienstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Bei der Medigene-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im Tradegate-Handel hat das Papier einen Wert von 1,61 EUR.

Anleger zeigten sich um 09:21 Uhr bei der Medigene-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im Tradegate-Handel nahezu unverändert bei 1,61 EUR. Die Medigene-Aktie zog in der Spitze bis auf 1,61 EUR an. Die Abwärtsbewegung der Medigene-Aktie ging bis auf 1,61 EUR. Mit einem Wert von 1,61 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Medigene-Aktie belief sich zuletzt auf 3.500 Aktien.

Bei einem Wert von 2,46 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.11.2022). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 53,27 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 01.11.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 1,41 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Medigene-Aktie 12,15 Prozent sinken.

Medigene ließ sich am 17.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Am 21.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Medigene 2023 einen Verlust in Höhe von -0,770 EUR ausweisen wird.

