Medigene Aktie News: Medigene büßt am Mittwochmittag ein

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Medigene. Die Aktionäre schickten das Papier von Medigene nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,7 Prozent auf 1,26 EUR.

Die Medigene-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:41 Uhr um 2,7 Prozent auf 1,26 EUR ab. Im Tief verlor die Medigene-Aktie bis auf 1,23 EUR. Bei 1,26 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 61.993 Medigene-Aktien den Besitzer.

Am 25.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,74 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 117,66 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.05.2024 bei 1,21 EUR. Mit einem Kursverlust von 3,97 Prozent würde die Medigene-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an Medigene-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus.

Am 26.03.2020 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,00 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Medigene ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,00 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3,59 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3,59 Mio. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 08.08.2024 dürfte Medigene Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren.

2024 dürfte Medigene einen Verlust von -0,427 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

