Medigene Aktie News: Medigene tendiert am Mittwochvormittag nordwärts

Aktie im Blick

Die Aktie von Medigene gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Medigene zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,1 Prozent auf 1,70 EUR.

Das Papier von Medigene legte um 09:02 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,1 Prozent auf 1,70 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Medigene-Aktie sogar auf 1,70 EUR. Bei 1,70 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 200 Medigene-Aktien.

Am 25.11.2022 markierte das Papier bei 2,45 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Medigene-Aktie somit 30,61 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,41 EUR. Dieser Wert wurde am 01.11.2023 erreicht. Derzeit notiert die Medigene-Aktie damit 20,57 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 17.08.2023 lud Medigene zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 21.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,770 EUR je Medigene-Aktie.

Redaktion finanzen.net

