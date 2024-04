Medigene Aktie News: Medigene verbilligt sich am Mittwochvormittag

Medigene im Blick

Die Aktie von Medigene gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Medigene-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 4,4 Prozent auf 1,65 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:02 Uhr fiel die Medigene-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 4,4 Prozent auf 1,65 EUR ab. In der Spitze fiel die Medigene-Aktie bis auf 1,65 EUR. Bei 1,65 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 981 Medigene-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 2,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.03.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 76,29 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.12.2023 (1,35 EUR). Mit einem Kursverlust von 17,93 Prozent würde die Medigene-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023.

Medigene ließ sich am 17.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Medigene am 26.04.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Medigene-Anleger Experten zufolge am 14.05.2025 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Medigene einen Verlust von -0,440 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Medigene-Aktie

DSW-Watchlist: Diese Aktien performen besonders schlecht

Hot Stocks heute: Besprechung: Fresenius, LPKF Laser und Medigene

Diese Unternehmen waren die größten Kapitalvernichter 2021