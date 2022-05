Medigene Aktie News: Medigene am Dienstagnachmittag mit Einbußen

Aktien in diesem Artikel Medigene 2,60 EUR

-0,38% Charts

News

Analysen

Die Medigene-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung um 24.05.2022 16:22:00 Uhr um 0,4 Prozent auf 2,60 EUR ab. Im Tief verlor die Medigene-Aktie bis auf 2,59 EUR. Bei 2,59 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Zuletzt wurden via Frankfurt 400 Medigene-Aktien umgesetzt.

Am 23.02.2022 erreichte der Anteilsschein mit 4,57 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 43,11 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 1,93 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.02.2022). Das 52-Wochen-Tief könnte die Medigene-Aktie mit einem Verlust von 34,58 Prozent wieder erreichen.

Am 04.05.2022 äußerte sich Medigene zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.08.2022 erfolgen. Experten kalkulieren am 10.08.2023 mit der Veröffentlichung der Q2 2023-Bilanz von Medigene.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,345 EUR je Medigene-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Medigene-Aktie

Diese Unternehmen waren die größten Kapitalvernichter 2021

Hot Stocks heute: Konter möglich, BioNTech-Trade gestartet, Gold hopp oder top

Medigene-Aktie +92 Prozent: BioNTech und Medigene arbeiten bei der Entwicklung von Krebsimmuntherapien zusammen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Medigene Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Medigene Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Medigene

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com