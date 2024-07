Medigene Aktie News: Medigene wird am Mittwochnachmittag ausgebremst

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Medigene. Das Papier von Medigene befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 1,16 EUR ab.

Die Medigene-Aktie notierte um 15:46 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 1,16 EUR. In der Spitze büßte die Medigene-Aktie bis auf 1,13 EUR ein. Bei 1,13 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 3.581 Medigene-Aktien umgesetzt.

Am 25.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 2,74 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Medigene-Aktie 136,42 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,06 EUR. Dieser Wert wurde am 01.07.2024 erreicht. Mit einem Kursverlust von 9,05 Prozent würde die Medigene-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 26.03.2020 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,00 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 3,59 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,59 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 14.08.2024 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Medigene einen Verlust von -0,370 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

