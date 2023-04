Medigene Aktie News: Medigene büßt am Vormittag ein

Aktien in diesem Artikel Medigene 1,77 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von Medigene nach unten. In der BMN-Sitzung verlor die Aktie um 09:14 Uhr 4,3 Prozent auf 1,77 EUR. Das Tagestief markierte die Medigene-Aktie bei 1,77 EUR. Bei 1,83 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 1.200 Medigene-Aktien gehandelt.

Am 12.05.2022 erreichte der Anteilsschein mit 3,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Medigene-Aktie derzeit noch 41,00 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,75 EUR. Dieser Wert wurde am 18.04.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,43 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte Medigene am 03.05.2023 präsentieren. Experten kalkulieren am 08.05.2024 mit der Veröffentlichung der Q1 2024-Bilanz von Medigene.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -0,130 EUR je Aktie in den Medigene-Büchern.

