Medigene Aktie News: Medigene zeigt sich am Dienstagvormittag freundlich

Kurs der Medigene

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Medigene. Zuletzt stieg die Medigene-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 2,75 EUR.

Die Medigene-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:04 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 2,75 EUR. In der Spitze gewann die Medigene-Aktie bis auf 2,83 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 2,76 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 5.000 Medigene-Aktien umgesetzt.

Am 25.03.2024 markierte das Papier bei 2,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Medigene-Aktie derzeit noch 5,45 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 1,35 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Medigene-Aktie 103,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2022 0,000 EUR an Medigene-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus.

Medigene ließ sich am 17.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Am 28.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Medigene veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -0,790 EUR je Medigene-Aktie.

Redaktion finanzen.net

