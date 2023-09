Medigene Aktie News: Medigene tendiert am Mittwochnachmittag tiefer

Aktie im Blick

Die Aktie von Medigene gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Medigene-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 0,9 Prozent auf 1,74 EUR ab.

Das Papier von Medigene befand sich um 16:07 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,9 Prozent auf 1,74 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Medigene-Aktie bis auf 1,72 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1,72 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 7.030 Medigene-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.11.2022 bei 2,46 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 41,38 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.05.2023 (1,51 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Medigene-Aktie mit einem Verlust von 13,51 Prozent wieder erreichen.

Am 17.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor.

Am 26.10.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Medigene veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 13.11.2024 dürfte Medigene die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -0,790 EUR je Aktie in den Medigene-Büchern.

Redaktion finanzen.net

