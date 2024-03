Medigene Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Medigene

Aktienentwicklung

Die Aktie von Medigene gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Medigene-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,8 Prozent auf 2,06 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Um 15:42 Uhr rutschte die Medigene-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,8 Prozent auf 2,06 EUR ab. Die Medigene-Aktie sank bis auf 1,92 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 2,02 EUR. Der Tagesumsatz der Medigene-Aktie belief sich zuletzt auf 116.926 Aktien.

Am 25.03.2024 markierte das Papier bei 2,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Medigene-Aktie liegt somit 28,97 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.12.2023 bei 1,35 EUR. Mit Abgaben von 34,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte Medigene 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Medigene ließ sich am 17.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Medigene dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 15.05.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Medigene im Jahr 2023 -0,790 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Medigene-Aktie

DSW-Watchlist: Diese Aktien performen besonders schlecht

Hot Stocks heute: Besprechung: Fresenius, LPKF Laser und Medigene

Diese Unternehmen waren die größten Kapitalvernichter 2021