Medigene Aktie News: Medigene am Mittag mit KursVerlusten

Die Aktie von Medigene gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Medigene nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,6 Prozent auf 1,84 EUR.

Die Medigene-Aktie musste um 11:44 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 1,6 Prozent auf 1,84 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Medigene-Aktie bis auf 1,84 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1,90 EUR. Bisher wurden via Tradegate 7.957 Medigene-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.08.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 2,62 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 42,39 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,51 EUR. Dieser Wert wurde am 19.05.2023 erreicht. Mit Abgaben von 18,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Medigene-Bilanz für Q2 2023 wird am 17.08.2023 erwartet. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 08.08.2024 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Medigene im Jahr 2023 -0,760 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

