Medigene Aktie News: Medigene tendiert am Montagmittag auf rotem Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Medigene. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 2,8 Prozent auf 1,40 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Medigene nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 11:31 Uhr 2,8 Prozent auf 1,40 EUR. Im Tief verlor die Medigene-Aktie bis auf 1,40 EUR. Bei 1,43 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt wurden via Tradegate 3.780 Medigene-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 2,28 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.06.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 63,44 Prozent über dem aktuellen Kurs der Medigene-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,40 EUR. Dieser Wert wurde am 13.12.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Medigene-Aktie derzeit noch 0,00 Prozent Luft nach unten.

Medigene ließ sich am 17.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Am 21.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Medigene veröffentlicht werden.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -0,790 EUR je Aktie in den Medigene-Büchern.

Redaktion finanzen.net

