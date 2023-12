Medigene Aktie News: Medigene schießt am Freitagnachmittag hoch

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Medigene. Die Aktionäre schickten das Papier von Medigene nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 11,3 Prozent auf 1,58 EUR.

Um 13:57 Uhr stieg die Medigene-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 11,3 Prozent auf 1,58 EUR. Die Medigene-Aktie zog in der Spitze bis auf 1,62 EUR an. Bei 1,42 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 233.290 Medigene-Aktien.

Am 13.01.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,29 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 45,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 1,40 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.12.2023). Derzeit notiert die Medigene-Aktie damit 12,90 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 17.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 21.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --0,770 EUR je Medigene-Aktie.

