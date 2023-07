Medigene Aktie News: Medigene gewinnt am Montagvormittag

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Medigene. Zuletzt sprang die Medigene-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,3 Prozent auf 1,89 EUR zu.

Um 09:02 Uhr sprang die Medigene-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,3 Prozent auf 1,89 EUR zu. Die Medigene-Aktie legte bis auf 1,89 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1,89 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 100 Medigene-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 2,65 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 40,21 Prozent über dem aktuellen Kurs der Medigene-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 1,50 EUR am 17.05.2023. Abschläge von 20,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Medigene wird am 17.08.2023 gerechnet. Die Veröffentlichung der Medigene-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 08.08.2024.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,760 EUR je Medigene-Aktie.

