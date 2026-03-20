Medikamentenkandidat

Novo Nordisk hat eine Phase-1-Studie für einen oralen Adipositas-Medikamentenkandidaten begonnen.

Das Unternehmen hatte im vergangenen Jahr vereinbart, diesen von Lexicon Pharmaceuticals zu lizenzieren.

Wer­bung Wer­bung

In der Studie werden die Sicherheit und Verträglichkeit des Medikaments mit dem Namen "LX9851" untersucht. Zudem werde analysiert, wie es sich durch den Körper bewegt und welche physiologischen und biologischen Auswirkungen es im Vergleich zu einem Placebo hat. Daran nehmen 96 Personen mit Übergewicht oder Adipositas teil. Die Studie wird voraussichtlich im ersten Quartal 2027 abgeschlossen sein.

Lexicon hat sich nach Erfüllung der anfänglichen Dosierungsanforderungen in der Studie eine zweite Meilensteinzahlung in Höhe von 10 Millionen US-Dollar für das Jahr 2026 von Novo Nordisk gesichert. Das Unternehmen hat zudem Anspruch auf eine dritte Meilensteinzahlung von 10 Millionen Dollar, die im weiteren Verlauf dieses Jahres erreicht werden könnte.

Insgesamt hat Lexicon Anspruch auf bis zu 1 Milliarde Dollar an Vorauszahlungen sowie potenziellen Meilensteinzahlungen für Entwicklung, Zulassung und Vertrieb. Das Unternehmen hat außerdem Anspruch auf gestaffelte Lizenzgebühren auf den Nettoumsatz von "LX9851".

Wer­bung Wer­bung

Norwegens Staatsfonds enthält sich bei Wiederwahl von Novo-Chairman

Novo-Nordisk-Chairman Lars Rebien Sorensen kann bei seiner Wiederwahl nicht auf die Unterstützung des norwegischen Staatsfonds setzen. Die Norges Bank Investment Management, die den 2 Billionen US-Dollar schweren Fonds verwaltet, kündigte an, sich bei der Abstimmung auf der Hauptversammlung des dänischen Pharmakonzerns diese Woche zu enthalten. Sie verwies auf Bedenken hinsichtlich des Aktionärsschutzes.

Der Fonds, der zum Jahresende 1,6 Prozent an Novo Nordisk hielt, hatte sich auch bei der Abstimmung zur Berufung Sorensens im November bei einer außerordentlichen Hauptversammlung enthalten.

Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds stimmt nach eigenen Angaben gemäß einer Reihe von Richtlinien ab. Diese sollen die langfristige Wirtschaftlichkeit der Investitionen fördern. Zudem sollen sie finanzielle Risiken verringern, die mit der Unternehmensführung sowie den ökologischen und sozialen Praktiken der Unternehmen verbunden sind.

Wer­bung Wer­bung

Die Richtlinien enthalten unter anderem Vorgaben zur Unabhängigkeit des Boards, um Interessenkonflikte zu vermeiden. Sie fordern auch ein Gleichgewicht von Kompetenzen und Hintergründen sowie Rechenschaftspflicht.

Sorensen wurde Ende vergangenen Jahres im Rahmen umfassender Veränderungen im Board zum Chairman ernannt. Diese wurden vom kontrollierenden Aktionär des Unternehmens, der Novo Nordisk Foundation, vorangetrieben, um den Erfolg des Unternehmens auf dem Markt für Abnehm-Medikamente wiederzubeleben.

Im Rahmen dieser Änderungen wurde Sorensen, der Chairman der Novo Nordisk Foundation, ernannt, um auch als Chairman von Novo Nordisk zu fungieren. Den Plänen zufolge wird er diese Rolle zwei bis drei Jahre lang ausüben. Er soll das Management während der Umstrukturierung des Unternehmens und bei der Rückgewinnung der Wachstumsdynamik unterstützen.

"Wir schätzen die Rolle, die alle Aktionäre und andere Stakeholder bei der Unternehmensführung spielen, und wir freuen uns darauf, auf der Jahreshauptversammlung in dieser Woche mit ihnen in Kontakt zu treten", sagte ein Sprecher von Novo Nordisk am Montag.

Die Aktie von Novo Nordisk verlor in Dänemark letztlich 0,36 Prozent auf 236,60 DKK.

DOW JONES