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Medikamentenzulassung

Novartis-Aktie dennoch im Minus: Kanadische Zulassung für Vanrafia erteilt

Novartis-Aktie dennoch im Minus: Kanadische Zulassung für Vanrafia erteilt

Novartis hat in Kanada eine Zulassung für das Nierenmittel Vanrafia (Atrasentan) in Tablettenform erhalten.

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Es soll zur Senkung der Proteinurie bei Menschen mit der Nierenerkrankung IgA-Nephropathie (IgAN) dienen, bei denen das Risiko eines raschen Krankheitsverlaufs besteht.

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IgAN ist eine autoimmune Nierenerkrankung, die auftritt, wenn sich Klumpen aus Immunglobulin A und Antikörpern in den Nieren ablagern, was zu Entzündungen und Nierenschäden führt, wodurch Blut und Eiweiss in den Urin gelangen, wie es in einer Mitteilung vom Montagabend der kanadischen Tochtergesellschaft des Basler Pharmakonzerns heisst. Die Zulassung erfolge durch die lokale Gesundheitsbehörde auf Basis einer Zwischenanalyse nach 36 Wochen der Phase-III-Studie "Align".

Die Novartis-Aktie verliert an der SIX zeitweise 1,01 Prozent auf 123,32 Franken.

ys/

Zürich (dpa-AFX)

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com, Gil C / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
13.07.26 Novartis Neutral UBS AG
07.07.26 Novartis Buy Deutsche Bank AG
30.06.26 Novartis Sell Goldman Sachs Group Inc.
25.06.26 Novartis Buy Deutsche Bank AG
11.06.26 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.