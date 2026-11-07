MediNice Spolka Akcyjna Bearer gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
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MediNice Spolka Akcyjna Bearer gab am 06.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,35 PLN je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MediNice Spolka Akcyjna Bearer -0,110 PLN je Aktie generiert.
Redaktion Finanzen.net
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