Medinotec: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

10.10.26 06:35 Uhr

Der Umsatz lag bei 3,2 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 1,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Medinotec lud am 08.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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