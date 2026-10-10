Medinotec: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Medinotec lud am 08.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Umsatz lag bei 3,2 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 1,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
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