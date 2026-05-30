Medinotec stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

11.07.26 06:35 Uhr

Medinotec lud am 09.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,02 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Medinotec ein EPS von 0,010 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,7 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 24,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,1 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.net