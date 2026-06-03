Medios: Internationale Expansion im Blick

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Medios stellt im Vorstand die Weichen für die Zukunft. Nach dem Start von CEO Thomas Meier im Februar wurde mit dem CBO International, Constantijn van Rietschoten, vorzeitig verlängert.

Für Medios ist der Ausbau des internationalen Geschäfts ein wichtiger Teil der Strategie. Der zuständige Vorstand, CBO International Constantijn van Rietschoten, wurde vom Aufsichtsrat nun vorzeitig um drei weitere Jahre an das Unternehmen gebunden. Constantijn van Rietschoten ist seit dem 1. Mai 2024 Mitglied des Vorstands der Medios AG und seine dreijährige Amtszeit hätte am 30. April 2027 geendet. Der neue Vorstandsvertrag läuft nun bis zum 30. April 2030. Nach den eher ernüchternden Zahlen zum ersten Quartal 2026 ist die Medios-Aktie unter Druck geraten. Nach starken Kursverlusten hat sie bei 12,30 Euro dann aber gedreht und sich bis auf 13,60 Euro erholt. Durch die langsamen Fortschritte bei den Verhandlungen am Golf rücken mögliche Arzneimittelengpässe wieder in den Blickpunkt, so dass das Papier aktuell wieder auf dem Rückzug ist.

Die Meldung des Unternehmens finden sie hier: zum Artikel

Auf gute Nachrichten, allerdings nicht vom Golf, sondern vom Unternehmen, warten die Anleger auch bei Pyrum, denn dort soll spätestens im dritten Quartal die letzte wichtige Hürde beim Hochlauf der innovativen Recycling-Technologie genommen werden. Klappt es, dürften sowohl die Erlöse als auch der Aktienkurs deutlich reagieren: zum Artikel

Wichtige Termine, die der Aktie wieder Schwung verleihen könnten, stehen in den kommenden Wochen bei DEWB an: zum Artikel

Autoren: Die SmartCaps-Redaktion. Über uns: Das Team von SmartCaps zählt seit mehr als zwei Jahrzehnten mit dem „Anlegerbrief“ zu den erfolgreichsten Nebenwerteinvestoren in Deutschland. Das Musterdepot des Anlegerbriefs hat seit 1999 eine Rendite von mehr als 3.633 Prozent oder 14,4 Prozent p.a. (Stand: 30.05.26) erzielt. Mehr dazu finden Sie hier.

Erstellung am 03.06.26 um 10:15 Uhr.

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