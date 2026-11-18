Die Medios-Aktie ist auf ein Niveau zurückgefallen, das sie zuletzt vor neun Jahren gesehen hatte. Ob die neue Strategie trägt, dürfte sich bereits am Ausblick für 2027 entscheiden.

10 Euro – so tief stand die Medios-Aktie zuletzt im Sommer 2017, bevor sie im September 2026 auf ebendieses Niveau zurückfiel. Ein erfolgreicher Kapitalmarkttag, an dem den Investoren die neue Strategie „Medios Next Level“ vorgestellt wurde, sorgte dann wieder für etwas Erholung. Technisch gelang es sogar, den Abwärtstrend zu durchbrechen. Fundamental jedoch bleibt es noch schwierig.

Weitere Ertragsenttäuschung

Das belegten dann die Neunmonatszahlen 2026: Der Umsatz stieg zwar um knapp 7 Prozent auf 1.663,0 Mio. Euro, beim bereinigten EBITDA sah das allerdings etwas anders aus. Mit 66,7 Mio. Euro lag dieses dann doch deutlich unter dem Vorjahreswert von 70,4 Mio. Euro. Die Folge: Die bereits auf 84 bis 92 Mio. Euro (zuvor: 94 bis 102 Mio. Euro) gesenkte Zielrange soll nun nur noch am unteren Ende erreicht werden. Für Anleger war dies ein erneuter Tiefschlag.

Hoffen auf 2027

Unter der Prämisse, dass die Mittelfristziele bis 2031 erreicht werden, müsste es 2027 – zumindest beim bereinigten EBITDA – doch etwas dynamischer zur Sache gehen. Immerhin soll bis 2031 ein bereinigtes EBITDA von rund 170 Mio. Euro eingefahren werden. Das entspricht einer Verdopplung des für 2026 angepeilten Wertes von voraussichtlich 84 bis 85 Mio. Euro (unteres Ende der Zielrange). Der Umsatz soll in diesem Zeitraum auf rund 3,1 Mrd. Euro steigen.

Fazit

Geht es nach dem Medios-Management, dann soll auf Basis der Mittelfristziele das bereinigte EBITDA deutlich dynamischer als der Umsatz zulegen. Ein Treiber könnte dabei das Effizienzprogramm „Avanti Medios!“ sein. Das dürfte Investoren gefallen, allerdings muss dann auch geliefert werden. Vor diesem Hintergrund dürfte es spannend werden, wenn Medios den Ausblick für 2027 kommuniziert. Aktuell scheint es, als wären Investoren nicht ganz so zuversichtlich. Die Aktie sinkt in einem schwachen Gesamtmarkt in Richtung des Jahrestiefs bei rund 10 Euro. Hält die Unterstützung, könnte es zu einer kurzen, technischen Gegenbewegung kommen.

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Erstellung am 18.11.26 um 8:05 Uhr.

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