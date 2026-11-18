BERLIN (dpa-AFX) - Der Spezialpharma-Unternehmen Medios hat umfangreiche Aktienrückkäufe angekündigt. Dabei sollen bis zu 1,5 Millionen eigene Aktien über die Börse gekauft werden, teilte das SDAX-Unternehmen am Mittwoch in Berlin mit. Das entspreche rund 5,88 Prozent des Grundkapitals. Die Käufe hätten ein Volumen von insgesamt bis zu 19 Millionen Euro. Das Programm beginne an diesem Donnerstag und laufe längstens bis zum 19. November 2027. Auf Tradegate legte die Aktie im Vergleich zum Xetra-Schluss um 3,5 Prozent zu.

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"Die Maßnahme unterstreicht unser Vertrauen in die Stärke unseres Geschäftsmodells, unsere finanzielle Leistungsfähigkeit und das nachhaltige Wachstumspotenzial unserer Strategie", erklärte Unternehmenschef Thomas Meier laut Mitteilung./jha/gl