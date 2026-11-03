Medios: Nach Bodenbildung noch Potenzial

Nach der Zielsenkung vom Sommer will Medios mit einer angepassten Strategie wieder mehr Rendite erwirtschaften. Die Börse reagierte zunächst nur kurz – inzwischen deutet das Chartbild allerdings auf mehr hin.

Die Anpassung der Ziele Ende Juli zeigte recht anschaulich, wo beim Medikamentenhändler Medios derzeit der Hase im Pfeffer liegt. Denn bei einem auf nur noch 84 bis 92 Mio. Euro (zuvor: 94 bis 102 Mio. Euro) gesenkten Ziel für das bereinigte EBITDA wurde das Unternehmen beim Umsatz sogar optimistischer und will die Erlöse im Gesamtjahr 2026 auf 2,10 bis 2,16 Mrd. Euro (zuvor: 2,0 bis 2,12 Mrd. Euro) sogar stärker steigern als bisher geplant.

Mehr Rendite angestrebt

Umsatz rauf und Ertrag runter bedeutet geringere Margen. Das wiederum mögen Börsianer so gar nicht. Insofern reagierte das Management um CEO Thomas Meier und CFO Stefan Bauerreis recht schnell und nutzte den Capital Markets Day am 29. September, um der Aktie mit einer neuen Strategie und Langfristzielen bis 2031 wieder auf die Sprünge zu helfen. Im Rahmen der neuen – oder besser angepassten – Strategie will sich Medios von einem Specialty-Pharma-Unternehmen zu einer fokussierten Pharma-Services-Gruppe mit zwei operativen Segmenten wandeln.

Über 3 Mrd. Euro Umsatz bis 2031

Die beiden neuen operativen Segmente heißen dann Specialty Pharma Supply und Compounding und treten an die Stelle der bisherigen drei Segmente Arzneimittelversorgung (Umsatzanteil zum Halbjahr 2026: 80,8 Prozent), Patientenindividuelle Therapien (Umsatzanteil zum Halbjahr 2026: 11,1 Prozent) und International Business (Umsatzanteil zum Halbjahr 2026: 8,1 Prozent). Im Rahmen dieser neuen Struktur strebt das Management bis 2031 einen Umsatz von 3,1 Mrd. Euro und ein bereinigtes EBITDA von 170 Mio. Euro an.

Fazit

Ob die neue Struktur hält, was das Management sich davon verspricht, oder ob es sich um alten Wein in neuen Schläuchen handelt, wird die Zukunft zeigen. Die Freude über die Strategie und die Langfristziele bis 2031 währte zunächst nur kurz. Nach einem Anstieg auf gut 11 Euro ging es von Ende September bis Ende Oktober bis auf rund 10 Euro zurück. Seit ein paar Tagen jedoch hat das Papier wieder Fahrt aufgenommen. Da technisch der Abwärtstrend gebrochen ist und die Q3-Zahlen im Rahmen der Erwartungen liegen dürften, könnte sich die Aufwärtsbewegung als technische Reaktion auf die starken Verluste im bisherigen Börsenjahr noch in den Bereich von 12 bis 13 Euro fortsetzen.

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Autoren: Die SmartCaps-Redaktion. Über uns: Das Team von SmartCaps zählt seit mehr als zwei Jahrzehnten mit dem „Anlegerbrief“ zu den erfolgreichsten Nebenwerteinvestoren in Deutschland. Das Musterdepot des Anlegerbriefs hat seit 1999 eine Rendite von mehr als 3.445 Prozent oder 13,9 Prozent p.a. (Stand: 31.10.26) erzielt. Mehr dazu finden Sie hier.

Erstellung am 03.11.26 um 08:32 Uhr.

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