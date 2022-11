ABIOMED-Aktie vorbörslich +52%: Johnson & Johnson will ABIOMED in Milliardendeal übernehmen - J&J-Aktie vorbörslich leichter

Das Unternehmen wolle im Rahmen eines Übernahmeangebots alle ausstehenden Aktien des Herzpumpenherstellers ABIOMED für 380 US-Dollar je Anteilsschein in bar erwerben, teilte Johnson & Johnson am Dienstag in New Brunswick mit. Dies entspreche einem Unternehmenswert von 16,6 Milliarden Dollar.

Zusätzlich sollen ABIOMED-Aktionäre bis zu 35 Dollar je Aktie in bar erhalten, wenn bestimmte finanzielle und klinische Meilensteine erreicht werden. Die Übernahme soll vor Ende des ersten Quartals 2023 abgeschlossen sein. Bedingung hierfür sei, dass Johnson & Johnson die Mehrheit der ABIOMED-Papiere kaufen kann und die Behörden dem Deal zustimmen. Die Aktien von ABIOMED legen vorbörslich an der NASDAQ um 52,25 Prozent auf 383,80 US-Dollar zu, die von Johnson & Johnson geben 0,63 Prozent auf 172,88 US-Dollar nach.

/mne/stk

NEW BRUNSWICK (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf ABIOMED Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ABIOMED Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ABIOMED Inc.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com, josefkubes / Shutterstock.com