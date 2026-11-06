Medline A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
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Medline A hat am 04.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,22 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,400 USD je Aktie in den Büchern standen.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7,86 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Medline A einen Umsatz von 7,12 Milliarden USD eingefahren.
Redaktion Finanzen.net
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