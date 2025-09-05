DAX23.776 +0,8%ESt505.344 +0,4%Top 10 Crypto15,73 -0,1%Dow45.271 -0,1%Nas21.498 +1,0%Bitcoin95.267 -0,6%Euro1,1640 -0,2%Öl66,96 -0,6%Gold3.544 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Infineon 623100 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 DEUTZ 630500 Porsche PAG911 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Tesla A1CX3T Apple 865985 Commerzbank CBK100 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Salesforce mit mehr Umsatz - Gewinn enttäuscht -- Gerüchte um gesenktes Absatzziel belasten BYD -- Alphabet, TUI, DHL, Porsche, Figma, HPE, C3.ai, MTU, Airbus, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
SMA Solar-Aktie steigt kräftig: Jefferies hebt Aktie auf 'Hold' an - Kursziel unverändert SMA Solar-Aktie steigt kräftig: Jefferies hebt Aktie auf 'Hold' an - Kursziel unverändert
Trotz verhaltener Anlegerstimmung: DAX setzt Stabilisierung fort - Gewinne Trotz verhaltener Anlegerstimmung: DAX setzt Stabilisierung fort - Gewinne
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!

Medwedew droht mit Enteignung von britischem Vermögen

04.09.25 13:03 Uhr

MOSKAU (dpa-AFX) - Russlands Ex-Präsident Dmitri Medwedew droht der britischen Regierung wegen deren Unterstützung für die Ukraine mit der Enteignung von britischem Staatsvermögen. London liefere der Ukraine Waffen für mehr als eine Milliarde britische Pfund (1,3 Mrd Euro), bezahlt mit Erträgen auf eingefrorene Guthaben Russlands, beklagte Medwedew auf seinem russischen Telegram-Kanal. Er kritisierte: "Die britischen Diebe haben den Neonazis russisches Geld gegeben." Damit habe Russland ein Recht auf Kompensation, schrieb der jetzige Vizechef des russischen Sicherheitsrates.

Wer­bung

Medwedew: Es gibt britisches Vermögen in Russland

Weil dies rechtlich kaum durchzusetzen sei, werde Moskau sich durch die Aneignung weiterer Gebiete in der Ukraine schadlos halten. "Oder durch die Enteignung von Werten der britischen Krone", fügte Medwedew hinzu. "Davon gibt es genug an vielen Orten, Russland eingeschlossen."

Der britische Verteidigungsminister John Healey hatte die Waffenhilfe für die Ukraine bei einem Besuch in Kiew verkündet.

Medwedew galt zu seinen Zeiten im Kreml als liberal. Seit Russland vor dreieinhalb Jahren seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine begonnen hat, spielt er aber die Rolle eines extremen Falken und Scharfmachers./fko/DP/jha