Meera Industries gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

09.11.26 06:35 Uhr

Meera Industries veröffentlichte am 06.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,31 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,240 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Meera Industries hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 119,5 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 23,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 96,9 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion Finanzen.net