Meera Industries öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
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Meera Industries hat sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS wurde auf 0,33 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,380 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 123,5 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 105,2 Millionen INR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.net
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