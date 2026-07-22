Meesho: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

25.07.26 06:35 Uhr

Meesho hat am 23.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,28 INR. Im Vorjahresquartal waren -0,680 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 48,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 25,04 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 37,13 Milliarden INR ausgewiesen.

Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Verlust von 0,298 INR je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 37,13 Milliarden INR gerechnet.

Redaktion finanzen.net