Meesho: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

30.10.26 06:35 Uhr

Meesho präsentierte am 28.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,28 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Meesho -0,960 INR je Aktie generiert.

Meesho hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 41,32 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 34,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 30,74 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von 0,228 INR gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 41,09 Milliarden INR gesehen.

Redaktion Finanzen.net