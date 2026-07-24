NVIDIA zündet den Milliarden-Turbo für Amkor - Aktie springt an

Mega-Deal

24.07.26 08:39 Uhr

NVIDIA und Amkor vertiefen ihre Zusammenarbeit mit einer milliardenschweren Partnerschaft zum Ausbau der Chipverpackung in den USA. Der Deal stärkt Amkors Rolle.

NVIDIA und Amkor vereinbaren eine Partnerschaft über 1,5 Milliarden US-Dollar

NVIDIA zahlt vorab für den Ausbau von Amkors US-Verpackungskapazitäten

Amkor-Aktie profitiert

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Aktien von NVIDIA und Amkor im Fokus

NVIDIA und der Halbleiter-Verpackungsspezialist Amkor Technology bündeln ihre Kräfte beim Ausbau der Chip-Fertigung in den USA. Wie Amkor am Donnerstag mitteilte, vereinbarten die Unternehmen eine mehrjährige strategische Partnerschaft mit einem Volumen von 1,5 Milliarden US-Dollar zur Entwicklung fortschrittlicher Verpackungs- und Testtechnologien für KI- und Hochleistungsrechensysteme.

Die Amkor-Aktie sprang im nachbörslichen Handel an der NASDAQ am Donnerstag um 12,20 Prozent auf 73,30 US-Dollar hoch. Die NVIDIA-Aktie zeigte sich unterdessen unbeeindruckt: Nachbörslich ging es 0,37 Prozent auf 207,99 US-Dollar nach oben.

NVIDIA zahlt vorab für US-Kapazitäten

Im Rahmen der Vereinbarung leistet NVIDIA laut Amkor eine Vorauszahlung, mit der das Unternehmen seine Kapazitäten für fortschrittliche Verpackung und Tests in den USA ausbauen soll, insbesondere am Standort Arizona. Beide Unternehmen wollen ihre langfristigen Technologie-Roadmaps aufeinander abstimmen und gemeinsam an Techniken wie hochdichten Verbindungstechnologien und heterogener Integration der nächsten Generation arbeiten, um mehrere Chip-Typen in einem einzigen Package zu kombinieren.

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Bereits etablierter Zulieferer für NVIDIA-Chips

Amkor verpackt schon heute Komponenten für einen Großteil des NVIDIA-Produktportfolios, darunter Rechenzentrumsprozessoren, Netzwerkchips und Systeme für beschleunigtes Rechnen. Die erweiterte Vereinbarung soll neue Verpackungstechnologien schneller zur Marktreife bringen, während die Nachfrage nach KI-Infrastruktur weiter steigt. "Diese strategische Partnerschaft mit NVIDIA unterstreicht die zentrale Rolle, die fortschrittliche Verpackung für die Zukunft der KI spielt", erklärte Amkor-Vorstandschef Kevin Engel. NVIDIA-Betriebschefin Debora Shoquist sprach von einem zentralen Baustein für eine widerstandsfähige KI-Infrastruktur und den Ausbau amerikanischer Fertigungskapazitäten.

Dritter US-Ausbauauftrag binnen wenigen Wochen

Der NVIDIA-Deal ist bereits die zweite große Verpackungspartnerschaft, die Amkor innerhalb weniger Wochen bekanntgibt. Im Juni hatte sich das Unternehmen mit Taiwan Semiconductor Manufacturing, dem weltgrößten Auftragsfertiger für Chips, auf eine zehnjährige Partnerschaft zum Ausbau der Verpackungsfähigkeiten in den USA verständigt. Daneben verpackt Amkor auch Chips für AMD. Amkor positioniert sich damit als zentraler US-Zulieferer für mehrere der größten Chipdesigner gleichzeitig, während der Ausbau heimischer Fertigungskapazitäten für die gesamte Branche an Bedeutung gewinnt.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

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