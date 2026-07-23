NVIDIA zündet den Milliarden-Turbo für Amkor - Aktie springt nur zeitweise an

Mega-Deal

24.07.26 22:16 Uhr

NVIDIA und Amkor vertiefen ihre Zusammenarbeit mit einer milliardenschweren Partnerschaft zum Ausbau der Chipverpackung in den USA. Der Deal stärkt Amkors Rolle.

• Amkor stärkt seine Position als zentraler US-Zulieferer für große Chipdesigner und baut seine Kapazitäten durch mehrere Großaufträge in kurzer Zeit aus.

• NVIDIA und Amkor vereinbaren eine strategische Partnerschaft im Wert von 1,5 Milliarden US-Dollar zum Ausbau der Verpackungs- und Testkapazitäten in den USA, insbesondere in Arizona.

NVIDIA und Amkor vereinbaren eine Partnerschaft über 1,5 Milliarden US-Dollar

NVIDIA zahlt vorab für den Ausbau von Amkors US-Verpackungskapazitäten

Amkor-Aktie profitiert

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Aktien von NVIDIA und Amkor im Fokus

NVIDIA und der Halbleiter-Verpackungsspezialist Amkor Technology bündeln ihre Kräfte beim Ausbau der Chip-Fertigung in den USA. Wie Amkor am Donnerstag mitteilte, vereinbarten die Unternehmen eine mehrjährige strategische Partnerschaft mit einem Volumen von 1,5 Milliarden US-Dollar zur Entwicklung fortschrittlicher Verpackungs- und Testtechnologien für KI- und Hochleistungsrechensysteme.

Die Amkor-Aktie sprang im Handel an der NASDAQ am Donnerstag zunächst deutlich hoch, drehte im Verlauf aber auf rotes Terrain und schloss 0,50 Prozent tiefer bei 65,01 US-Dollar. um 0,43 Prozent auf 65,61 US-Dollar hoch. Die NVIDIA-Aktie zeigte sich ebenfalls schwächer und verlor 0,95 Prozent auf 206,84 Zähler.

NVIDIA zahlt vorab für US-Kapazitäten

Im Rahmen der Vereinbarung leistet NVIDIA laut Amkor eine Vorauszahlung, mit der das Unternehmen seine Kapazitäten für fortschrittliche Verpackung und Tests in den USA ausbauen soll, insbesondere am Standort Arizona. Beide Unternehmen wollen ihre langfristigen Technologie-Roadmaps aufeinander abstimmen und gemeinsam an Techniken wie hochdichten Verbindungstechnologien und heterogener Integration der nächsten Generation arbeiten, um mehrere Chip-Typen in einem einzigen Package zu kombinieren.

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Bereits etablierter Zulieferer für NVIDIA-Chips

Amkor verpackt schon heute Komponenten für einen Großteil des NVIDIA-Produktportfolios, darunter Rechenzentrumsprozessoren, Netzwerkchips und Systeme für beschleunigtes Rechnen. Die erweiterte Vereinbarung soll neue Verpackungstechnologien schneller zur Marktreife bringen, während die Nachfrage nach KI-Infrastruktur weiter steigt. "Diese strategische Partnerschaft mit NVIDIA unterstreicht die zentrale Rolle, die fortschrittliche Verpackung für die Zukunft der KI spielt", erklärte Amkor-Vorstandschef Kevin Engel. NVIDIA-Betriebschefin Debora Shoquist sprach von einem zentralen Baustein für eine widerstandsfähige KI-Infrastruktur und den Ausbau amerikanischer Fertigungskapazitäten.

Dritter US-Ausbauauftrag binnen wenigen Wochen

Der NVIDIA-Deal ist bereits die zweite große Verpackungspartnerschaft, die Amkor innerhalb weniger Wochen bekanntgibt. Im Juni hatte sich das Unternehmen mit Taiwan Semiconductor Manufacturing, dem weltgrößten Auftragsfertiger für Chips, auf eine zehnjährige Partnerschaft zum Ausbau der Verpackungsfähigkeiten in den USA verständigt. Daneben verpackt Amkor auch Chips für AMD. Amkor positioniert sich damit als zentraler US-Zulieferer für mehrere der größten Chipdesigner gleichzeitig, während der Ausbau heimischer Fertigungskapazitäten für die gesamte Branche an Bedeutung gewinnt.

Claudia Stephan, Martina Köhler, Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

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