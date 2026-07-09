SpaceX-Aktie zieht kräftig an: Milliardenauftrag der Space Force verleiht Rückenwind

Mega-Deal

30.07.26 16:37 Uhr

Ein neuer Milliardenauftrag der US Space Force sorgt für spürbaren Auftrieb bei der SpaceX-Aktie. Das steckt hinter dem Mega-Deal.

• Die schnelle Vergabe innerhalb von nur zwei Monaten unterstreicht die strategische Bedeutung und Flexibilität des Phase-3-Lane-1-Programms für die nationale Sicherheit.

• Die Aufträge sind Teil des Programms SBST zur Verbesserung der Erkennung und Verfolgung von Objekten im All und werden von der Vandenberg Space Force Base aus durchgeführt.

SpaceX erhält zwei neue Space-Force-Aufträge

18 Falcon-9-Missionen für nationale Sicherheit geplant

Milliardenauftrag aus dem US-Raumfahrtprogramm

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Die SpaceX-Aktie springt an der NASDAQ zeitweise um kräftige 3,54 Prozent auf 116,43 US-Dollar. Auslöser ist ein neuer Auftrag der US Space Force, der dem Anteilsschein Rückenwind gibt. Wie aus der offiziellen Pressemitteilung von Space Force von gestern hervorgeht, sichert sich SpaceX zwei sogenannte Task Orders mit einem Gesamtwert von 1,6 Milliarden US-Dollar.

Zwei Task Orders für 18 Falcon-9-Starts

Die beiden Task Orders sind laut der Pressemitteilung Teil des Portfolios Space Based Sensing and Targeting, kurz SBST, mit dem die Space Force ihre Fähigkeiten zur Erkennung und Verfolgung von Objekten aus dem All ausbauen will. Sie sichern insgesamt 18 Starts der Falcon 9 zu, die sämtlich von der Vandenberg Space Force Base in Kalifornien abheben sollen. Der Zeitplan sieht laut der Mitteilung eine Fertigstellung bis Ende 2027 vor. Die Vergabe erfolgt im Rahmen des Programms National Security Space Launch Phase 3 Lane 1, über das die Space Force ihre Startdienstleister für sicherheitsrelevante Missionen organisiert.

Zarybnisky: Tempo als strategischer Vorteil

Der amtierende Beschaffungsleiter für das Portfolio Space Access, Space Force-Oberst Eric Zarybnisky, ordnet den Auftrag in der Mitteilung als sicherheitspolitisch bedeutsam ein. Die Erkennung und Zielerfassung von Objekten aus dem Orbit sowie eine nahezu echtzeitfähige Kommunikation über die Teilstreitkräfte hinweg seien, so Zarybnisky, "von entscheidender Bedeutung für die Verteidigung unserer Nation". Er verweist zudem auf den beschleunigten Vergabeprozess: Von der Bedarfsfeststellung bis zum Zuschlag habe die Space Force nur zwei Monate benötigt, einen Monat davon allein für die Angebotserstellung der Anbieter. Diesen Zeitrahmen bezeichnet der Oberst als beispiellos für das Lane-1-Vergabemodell.

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Was der Auftrag für den Anbieter bedeutet

Der Auftrag erweitert die Beteiligung von SpaceX an sicherheitsrelevanten Startmissionen der US-Regierung. Die Space Force betont in ihrer Mitteilung den dualen Lane-Ansatz des Phase-3-Programms, der der Behörde nach eigenen Angaben die Flexibilität gebe, Satelliten schneller für die Streitkräfte bereitzustellen. Dieser Ansatz begünstigt Anbieter, die kurzfristig verfügbare Startkapazität liefern können, wovon SpaceX mit der etablierten Falcon 9 profitiert.

SpaceX-Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Anleger dürften nun beobachten, ob die Space Force im Rahmen des SBST-Portfolios weitere Task Orders vergibt und welche Bedeutung zusätzliche Aufträge für die Rolle von SpaceX im Bereich staatlicher Startmissionen haben könnten. Gleichzeitig bleibt abzuwarten, ob der positive Kursimpuls der SpaceX-Aktie über den Handelstag hinaus Bestand hat oder ob die Marktreaktion bereits eingepreist ist.

Bettina Schneider, Martina Köhler, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

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