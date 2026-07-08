+465 Prozent: CXMT-Aktie feiert spektakulären Börsenstart in Shanghai

Mega-IPO

27.07.26 11:01 Uhr

Das CXMT-IPO entwickelt sich zum größten Erfolg des Jahres in Asien. Der Speicherchip-Hersteller steigt direkt zum wertvollsten börsennotierten Unternehmen des chinesischen Festlands auf.

• Experten sehen CXMT als Profiteur der chinesischen Chip-Autarkie, warnen jedoch vor Technologierückständen gegenüber globalen Marktführern, und beurteilen den langfristigen Erfolg anhand der technologischen Entwicklung und Integration in internationale Investorenprogramme.

• Der Börsengang war der größte auf dem chinesischen Festland und wurde stark überzeichnet, wobei der geringe Streubesitz die Kursschwankungen verstärkte; Analysten warnen vor kurzfristiger Liquiditätsentziehung.

• Der chinesische Speicherchip-Hersteller CXMT startete mit einem Rekord-Kurssprung an der Börse Shanghai, steigerte seinen Wert um über 500 Prozent und wurde somit das wertvollste börsennotierte Unternehmen in China.

CXMT startete am Montag in Shanghai mit historischem Kurssprung

Speicherchip-Hersteller wurde zum wertvollsten Börsenwert Chinas

Analysten sehen CXMT als Profiteur der chinesischen Chip-Autarkie

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Der chinesische Speicherchip-Hersteller CXMT ist am Montag mit einem der größten Kurssprünge der jüngeren Börsengeschichte in Shanghai gestartet und avancierte auf einen Schlag zum wertvollsten börsennotierten Unternehmen an Chinas Festlandbörsen. Die Aktie startete bei 46,90 CNY und schloss an der Börse in Shanghai bei 49,00 CNY - ein Plus von 465,82 Prozent gegenüber ihrem Emissionspreis. Bereits zum Handelsstart hatte die Aktie gut 472 Prozent über dem Ausgabepreis, der auf 8,66 CNY festgelegt worden war, gelegen und CXMT damit beim Börsenwert vor die Bank Industrial and Commercial Bank of China gesetzt.

Kleiner Streubesitz treibt die Rekordjagd

Nur 6,73 Prozent des erweiterten Grundkapitals waren zum Börsenstart frei handelbar, der Großteil der Aktien unterliegt Haltefristen. Der geringe Streubesitz kann Kursausschläge verstärken und Umsätze konzentrieren. Der Börsengang selbst war um das 212-Fache überzeichnet, das Emissionsvolumen von 57,92 Milliarden Yuan (8,6 Milliarden US-Dollar) macht ihn zum größten Halbleiter-Börsengang auf dem chinesischen Festland und zum größten IPO Asiens im laufenden Jahr. Das Analysehaus HSBC Qianhai Securities warnte vorab, das Angebot könne dem breiteren chinesischen Markt kurzfristig Liquidität entziehen, sah nach früheren Tech-Listings aber Erholungspotenzial für den folgenden Handelstag.

Womit die CXMT-Aktie punkten will

CXMT gilt nach eigenen Prospektangaben mit einem Anteil von 7,67 Prozent am weltweiten DRAM-Markt als viertgrößter Speicherchip-Hersteller hinter Samsung Electronics, SK Hynix und Micron Technology. Der Umsatz kletterte 2025 auf 61,80 Milliarden Yuan, ein Plus von rund 155 Prozent gegenüber den 24,18 Milliarden Yuan des Vorjahres. Im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres drehte der Betrieb von einem Verlust von 2,83 Milliarden Yuan im Vorjahreszeitraum auf einen operativen Gewinn von 35,43 Milliarden Yuan. Zusätzliche Aufmerksamkeit erhielt CXMT durch Berichte, wonach Apple die Speicherchips des Herstellers für in China verkaufte Geräte testet.

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Was Analysten zu den Aussichten der CXMT-Aktie sagen

Der Morningstar-Analyst Jing Jie Yu sieht CXMT als Profiteur der anhaltenden chinesischen Bestrebungen zur Chipautarkie, verweist zugleich aber auf den Technologierückstand gegenüber den globalen Marktführern, der den Anteil an höherwertigen KI-Speicherchips begrenzen könnte. Theodore Shou, Chef der Investmentgesellschaft Yiyi Capital, ordnete den Kurssprung im Sender CNBC ein: Ein Plus von rund 470 Prozent am ersten Handelstag sei für sich genommen nicht ungewöhnlich, wohl aber bei einem Unternehmen dieser Größenordnung. Shou traut CXMT langfristig zu, sich von einem Herausforderer zu einem globalen Marktführer zu entwickeln.

Ob sich die Bewertung halten lässt, dürfte sich unter anderem daran zeigen, wie CXMT die technologische Lücke bei hochbandbreitigem Speicher zu HBM4-fähigen Konkurrenten schließt und ob die Aktie im dritten Quartal in das Stock-Connect-Programm für ausländische Investoren aufgenommen wird. Die ersten Sperrfristen für institutionelle Zeichner laufen zudem erst im kommenden Jahr aus.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

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