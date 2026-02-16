DAX25.151 -0,5%Est506.073 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6600 -1,5%Nas22.754 +0,8%Bitcoin56.888 +0,9%Euro1,1802 +0,1%Öl71,13 +1,2%Gold5.004 +0,5%
Mega-Kursrally

MOBOTIX-Aktie explodiert: Turnaround-Sensation nach Rückkehr in die Gewinnzone

19.02.26 09:21 Uhr
MOBOTIX-Aktie explodiert: Turnaround-Sensation nach Rückkehr in die Gewinnzone

19.02.26 09:21 Uhr

MOBOTIX schießt an der Börse steil nach oben: Nach den frischen Zahlen erleben Anleger einen exponentiellen Kursanstieg. Die operative Wende, vor allem gestützt durch das US-Geschäft und Bilanzhilfen, elektrisiert den Markt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
MOBOTIX AG
2,10 EUR 0,02 EUR 0,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

MOBOTIX-Aktie explodiert nach Zahlen

Der Aktienkurs von MOBOTIX hebt ab wie eine Rakete: Seit Wochenbeginn hat der Wert eine positive Performance von rund 142 Prozent auf 1,82 Euro zu verbuchen (Schlusskurs vom 18. Februar). Am Mittwoch kletterte die Aktie zeitweise über die Marke von 3,46 Euro - ein Niveau, von dem viele Anleger zuletzt nur träumen konnten. Und auch am Donnerstag setzt sich die Aufwärtsbewegung fort: zwischenzeitlich geht es im XETRA-Handel um weitere 3,3 Prozent auf 1,88 Euro aufwärts. Damit katapultiert sich MOBOTIX quasi aus dem Stand zurück ins Rampenlicht der Börse. Anleger und Börsenbeobachter fragen sich nun: Wie viel Substanz steckt hinter dieser Rally?

Jahreszahlen signalisieren Turnaround

Ein Auslöser der Euphorie: MOBOTIX hat endlich wieder starke Unternehmenszahlen veröffentlicht. Nach Jahren der Schwäche fuhr der Überwachungskamera-Spezialist für 2024/25 ein Umsatzplus von rund 5,3 Prozent auf 52,7 Millionen Euro ein. Noch bemerkenswerter: Nach einem negativen Betriebsergebnis im Vorjahr kehrte MOBOTIX mit einem EBIT von 8,3 Millionen Euro und einem positiven Konzernergebnis von 2,8 Millionen Euro in die Gewinnzone zurück. Das bedeutet, die Firma verdient wieder Geld - ein Hoffnungssignal für viele Kleinanleger. Auch der wichtigste Bereich, der Produktumsatz, stieg um 6,2 Prozent auf 46 Millionen Euro.

US-Geschäft als Wachstumsmotor

Besonders kräftig zog das Geschäft in den USA an: Der Umsatz wuchs hier um satte 46 Prozent und auch die gesamten Verkäufe in Nord-, Mittel- und Südamerika legten um 25 Prozent zu. Damit wird klar, dass die internationale Strategie Früchte trägt. Allerdings trübt der starke Einbruch im Asien-Pazifik-Raum (minus 23 Prozent) das Gesamtbild etwas. Ein weiterer Hoffnungsträger: Wärmebild- und Thermalkameras, deren Umsatz um 40 Prozent auf 8,1 Millionen Euro stieg. Das Segment macht inzwischen 18 Prozent des Gesamtumsatzes aus - ein Zeichen, dass MOBOTIX technologisch auf dem richtigen Weg ist.

Konzernbilanz: Entlastung durch CERTINA

Beim Blick auf die Bilanz erst recht Grund für neue Zuversicht: Der Mehrheitsaktionär CERTINA hat auf Forderungen in Höhe von 12 Millionen Euro verzichtet. Die Folge: Die Eigenkapitalquote stieg auf 21,3 Prozent, ein Plus von 4,5 Prozentpunkten zum Vorjahr. Auch eine mögliche Pleitegefahr ist damit weiter in die Ferne gerückt, zumal Restdarlehen nun bis 2028 gestreckt wurden. Hier zahlt sich der Rückhalt durch den Großinvestor also aus.

Nächste Termine und Ausblick: Ist die Rally nachhaltig?

Die offizielle Bilanzverabschiedung ist für den 24. Februar 2026 angesetzt, gefolgt von der Hauptversammlung im April. MOBOTIX peilt für das laufende Jahr ambitionierte Zahlen an: Der Umsatz soll auf deutlich über 90 Millionen Euro steigen, das EBIT knapp 10 Millionen Euro erreichen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Superstar / Shutterstock, Brian A. Jackson / Shutterstock.com

Nachrichten zu MOBOTIX AG

DatumMeistgelesen
