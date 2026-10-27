MEGA P&C Advanced Materials (Shanghai) Company: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
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MEGA P&C Advanced Materials (Shanghai) Company hat am 26.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS lag bei 0,33 CNY. Im letzten Jahr hatte MEGA P&C Advanced Materials (Shanghai) Company einen Gewinn von 0,520 CNY je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite standen 499,6 Millionen CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 461,0 Millionen CNY umgesetzt.
Redaktion finanzen.net
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