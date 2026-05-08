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Mega-Rally

Feierlaune im Halbleitersektor: Aktien von Micron, AMD & Co. heben ab - Sollten Anleger skeptisch werden?

08.05.26 23:50 Uhr
KI-Euphorie eskaliert: Chip-Aktien wie AMD und Micron schießen an der NASDAQ nach oben | finanzen.net

Die Nachricht über eine strategische Allianz zwischen Intel und Apple hat am Freitag eine massive Kaufwelle im Halbleitersektor ausgelöst.

• Die Partnerschaft zwischen Intel und Apple zur Chip-Fertigung fungiert als massiver Vertrauensbeweis
• Profiteure der KI-Infrastruktur wie Micron und AMD verzeichnen enorme Kursgewinne
• Höhenflug der Tech-Giganten

Der Halbleitersektor erlebte am Freitag an der Nasdaq eine beeindruckende Kursrallye, die durch eine Kombination aus strategischen Unternehmensmeldungen und stabilisierenden makroökonomischen Faktoren getrieben wurde.

Intel und Apple: Eine Allianz mit Signalwirkung

Der Hauptimpulsgeber für die Euphorie war die Nachricht über eine bahnbrechende Annäherung zwischen zwei Tech-Giganten. Berichten zufolge haben Intel und Apple eine vorläufige Vereinbarung getroffen, wonach Intel künftig einen Teil der Chips für Apple-Geräte fertigen wird. Diese Partnerschaft ist besonders bemerkenswert, da Apple nach dem Wechsel zu eigenen Prozessoren jahrelang exklusiv auf den taiwanesischen Fertiger TSMC gesetzt hatte. Die Intel-Aktie reagierte mit einem Kurssprung von 13,96 Prozent, da Investoren darin eine Bestätigung für den erfolgreichen Umbau des Konzerns hin zu einem weltweit führenden Auftragsfertiger (Foundry) sehen. Apple wiederum konnte um 2,05 Prozent zulegen, da die Diversifizierung der Lieferkette das Risiko von Engpässen, insbesondere bei der Produktion künftiger iPhone-Generationen, deutlich mindert.

Breite Gewinne im gesamten Sektor

Vom positiven Momentum ließen sich auch andere Branchenschwergewichte mitreißen. AMD verzeichnete einen Zuwachs von 11,44 Prozent, während Qualcomm um 8,17 Prozent zulegte. Besonders stark präsentierte sich Micron Technology mit einem Plus von 15,49 Prozent. Hier stützten positive Analystenkommentare und die anhaltend hohe Nachfrage nach Speicherlösungen für KI-Rechenzentren die Aufwärtsbewegung. Broadcom konnte ebenfalls um 4,23 Prozent profitieren, was das allgemeine Bild eines Sektors im Aufwind abrundete.

Makroökonomischer Rückenwind

Flankiert wurde die Sektor-Rallye von entspannteren Signalen vom Anleihemarkt. Schwächere Daten zum US-Verbrauchervertrauen nährten die Hoffnung, dass die US-Notenbank Federal Reserve trotz eines robusten Arbeitsmarktes Spielraum für Zinssenkungen im weiteren Jahresverlauf haben könnte. Sinkende Renditen bei Staatsanleihen wirken traditionell als Katalysator für wachstumsstarke Technologieaktien. Zudem sorgte eine leichte Entspannung bei den Ölpreisen für Aufatmen, da Befürchtungen über eine Eskalation im Nahen Osten und damit verbundene Lieferkettenrisiken vorerst in den Hintergrund traten. Die Kombination aus technologischem Fortschritt, strategischen Großaufträgen und einem freundlicheren Zinsumfeld hat den Halbleiterwerten damit einen der stärksten Handelstage des laufenden Jahres beschert.

Zwischen Euphorie und Fundamentaldaten

Trotz der beeindruckenden Kursgewinne sollten Anleger die aktuelle Dynamik differenziert betrachten. Die Rallye verdeutlicht, dass der Markt bereit ist, Intel die Rückkehr in die technologische Spitzenklasse zuzutrauen, was die Bewertung des gesamten Sektors auf ein neues Niveau hebt. Während kurzfristig die Euphorie über die Apple-Kooperation dominiert, bleibt der Halbleitersektor ein zyklisches Geschäft mit enormen Investitionsrisiken. Für das Portfolio bedeutet dies: Die Abhängigkeit von TSMC sinkt zwar durch den Aufbau westlicher Fertigungskapazitäten, doch die hohen Kurs-Gewinn-Verhältnisse bei Werten wie AMD oder Micron setzen voraus, dass der KI-Boom ohne nennenswerte Abkühlung anhält. Investoren sollten daher auf eine gesunde Mischung aus Infrastruktur-Profiteuren (Intel, Broadcom) und spezialisierten Technologieführern (Qualcomm, AMD) setzen, dabei aber Rücksetzer nach derart steilen Anstiegen als normale Marktkorrektur einplanen.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net

Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com, Sundry Photography / Shutterstock.com