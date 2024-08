Mega-Trends vorbei? Börsianer richten sich neu aus - die Gründe und die Folgen

Auch wenn es in den vergangenen Wochen an den internationalen Börsen mitnichten zu einem Crash kam, so bahnten sich doch einige Depot-Umschichtungen der Anleger an. Brechen nach dem KI-Hype um NVIDIA & Co. nun neue Zeiten an?Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch