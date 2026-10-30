Sandisk-Aktie trotz starker Zahlen tiefrot: Was der geplante Aktiensplit für Anleger wirklich ändert

Mehr Aktien, gleicher Wert

30.10.26 17:07 Uhr

Sandisk überrascht mit einem Aktiensplit und kräftigem Umsatzwachstum. Doch wann müssen Anleger rund um den Stichtag handeln und was bedeutet die Aufteilung für ihre Depotposition?

Sandisk meldet starke Zahlen für das abgelaufene Quartal

Parallel wird ein Aktiensplit angekündigt

Welche Fristen rund um den Stichtag zählen

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Sandisk hat am Donnerstag nach US-Börsenschluss einen Aktiensplit im Verhältnis 8:1 angekündigt, zusammen mit den Zahlen zum ersten Geschäftsquartal 2027.

Der Split kommt nach einem Quartal, in dem der Umsatz auf 11,03 Milliarden US-Dollar stieg, enorme 378 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Das Rechenzentrumsgeschäft legte auf 4,80 Milliarden US-Dollar zu, 61 Prozent über dem Vorquartal. CEO David Goeckeler verwies in der Mitteilung auf robuste und wachsende Nachfrage und überproportionales Wachstum im Rechenzentrum. Für das zweite Geschäftsquartal peilt Sandisk 12,2 bis 12,6 Milliarden US-Dollar Umsatz an.

Die Prognose für das bereinigte Ergebnis je Aktie von 55,00 bis 57,00 US-Dollar gilt vor dem Split. Geteilt durch acht entspricht das rund 6,88 bis 7,13 US-Dollar je Aktie. Die Angaben aus der Zeit vor dem Split lassen sich danach nur bereinigt vergleichen.

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An der Börse kommen die Neuigkeiten dennoch nicht gut an: Die Aktie liegt an der NASDAQ zeitweise 11,88 Prozent im Minus bei 1.172,00 US-Dollar.

Sandisk-Split: Ablauf und Termine für Anleger im Blick

Sandisk, der Speicherkonzern mit Schwerpunkt auf NAND-Flash, setzt den Split über eine Satzungsänderung um. Nach Delaware-Recht braucht es dafür keine Zustimmung der Aktionäre, wie das Unternehmen in seiner Split-FAQ mitteilte. Wer am Börsenschluss des 9. November im Register steht, erhält laut der Mitteilung für jede Aktie sieben zusätzliche. Am 19. November werden die neuen Aktien nach Börsenschluss ausgegeben, am Tag darauf soll der Handel auf Split-bereinigter Basis beginnen.

Der Kurs je Aktie soll auf ein Achtel sinken, die Aktienzahl auf das Achtfache steigen. Im Beispiel der FAQ werden aus 100 Aktien 800 Aktien. Der Kurs fällt dort von 1.260 auf 157,50 US-Dollar. Der Gesamtwert der Position bleibt gleich, eine Verwässerung von Wert, Beteiligungsanteil oder Stimmrechten gibt es nicht. Für Anleger ist der Split damit eine rechnerische Umstellung, über künftige Kursänderungen kann Sandisk nach eigenen Angaben nichts sagen.

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Was Anleger rund um den Stichtag beachten sollten

Handlungsbedarf besteht laut FAQ nicht. Bei Depotverwahrung werden die zusätzlichen Aktien automatisch eingebucht, registrierte Aktionäre bei der Transferstelle Equiniti erhalten ein Transaktionsstatement. Wer vor dem Stichtag verkauft, erhält die Zusatzaktien nicht. Bei Käufen und Verkäufen zwischen Stichtag und Ausgabe der neuen Aktien wandert der Anspruch mit der Aktie, beim Kauf kann sich die Gutschrift verzögern.

Bruchteilsaktien gibt Sandisk nicht aus, Inhaber sollen sich an ihren Broker wenden. Der Split soll als steuerfreie Kapitalumstrukturierung nach US-Bundessteuerrecht gelten, Steuerbasis und Haltefrist ändern sich dann nicht. Zu Steuerfolgen nach deutschem Recht gibt das Unternehmen keine Auskunft und verweist auf Steuerberater. Als Grund nennt Sandisk, die Aktie zugänglicher zu machen, auch für Mitarbeiter über den Aktienkaufplan, nachdem der Kurs seit der Abspaltung von Western Digital deutlich gestiegen sei.

Sandisk-Aktie: Analystenbild vor dem Split

Im Analystenkonsens lautet die Einstufung gemäß TipRanks Strong Buy, 15 Analysten führen Buy, zwei Hold. Bernstein, Analyst Mark Newman, nennt in einer Studie vom Dienstag bei Buy ein Kursziel von 3.000 US-Dollar.

Beobachten lässt sich zunächst, ob Analysten ihre Kursziele nach den Zahlen und der Splitankündigung anpassen. Danach rücken der Stichtag im Register und der erste Handelstag auf Split-bereinigter Basis in den Blick, ab dem Anleger Kurse im Verhältnis eins zu acht sehen.

Bettina Schneider, Martina Köhler, Thomas Zoller, Redaktion Finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.