Shop Apotheke startet mit kräftigen Zuwächsen ins Jahr - Aktie vorbörslich gefragt

Der Umsatz legte nach vorläufigen Berechnungen um 22,5 Prozent auf 284 Millionen Euro zu, wie das im MDAX gelistete Unternehmen am Mittwoch in Venlo mitteilte. Die Zahl der aktiven Kunden erhöhte sich in den ersten drei Monaten um eine halbe Million auf 6,8 Millionen und lag damit 1,8 Millionen höher als ein Jahr zuvor. Während die Erlöse in der Region Deutschland, Österreich und Schweiz nur um 15 Prozent zulegten, sprangen sie in Belgien, Frankreich, Italien und den Niederlanden um insgesamt 71 Prozent nach oben.

Für das laufende Jahr peilt Unternehmenschef Stefan Feltens weiterhin ein Umsatzplus von rund 20 Prozent oder mehr an. Vom Umsatz sollen 2,3 bis 2,8 Prozent als bereinigter Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes Ebitda) beim Unternehmen hängen bleiben. Seine endgültigen Quartalszahlen will Shop Apotheke am 6. Mai veröffentlichen.

Shop Apotheke-Aktien steigen vorbörslich nach Umsatzzahlen

Ein kräftiger Umsatzanstieg im ersten Quartal scheint die Anleger der Shop Apotheke am Mittwoch zu überzeugen. Die Aktien gewannen beim Broker Lang & Schwarz (L&S) im Vergleich zum XETRA-Schluss am Vortag 3,7 Prozent auf 193,25 Euro. Der Online-Arzneimittelhändler habe mit einem Umsatzplus von 22,5 Prozent auf 284 Millionen Euro die Markterwartungen übertroffen, erklärte ein Händler.

Zumindest im vorbörslichen Handel verlieh die Umsatzentwicklung den Aktien frischen Schwung. Das Unternehmen ist einer der größten Profiteure der Corona-Krise und des dadurch beschleunigten Trends zum Online-Shopping. Von Mitte März 2020 bis zum Rekordhoch von 249 Euro im Februar hatten die Papiere bis zu rund 575 Prozent an Wert gewonnen. Zuletzt machten Investoren aber Kasse.

Nach ihrem Rückschlag vom Rekordhoch hatten sich sie Papiere der Shop Apotheke in den letzten Tagen dann im Bereich der 21-Tage-Linie stabilisiert. Sie signalisiert den kurzfristigen Trend.

VENLO (dpa-AFX)

