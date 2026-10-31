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Mehr als 1.200 Kontrollen in Paris vor landesweiten Demos

PARIS (dpa-AFX) - Die Polizei von Paris hat zu Beginn des Tages der landesweiten Proteste mehr als 1.200 Kontrollen in Bahnhöfen und der näheren Umgebung durchgeführt. Die präventiven Maßnahmen dienen dazu, Personen zu erkennen, die gewalttätig werden und die öffentliche Ordnung stören wollen, teilte die Polizeipräfektur auf der Plattform X mit. Sie will verhindern, dass jemand Feuerwerkskörper, Stichwaffen oder andere verbotene gefährliche Gegenstände in die Demonstrationszüge mitbringt.

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Die Polizei setzte zudem auch in der Luft "sämtliche Mittel" ein, um die Sicherung dieses Tages zu gewährleisten, teilte die Präfektur mit. Drohnen mit Kameras können nach einer Verordnung Bilder der Lage in der Hauptstadt aufnehmen und übertragen.

Frankreichweit sind rund 70.000 Polizeikräfte im Einsatz, um schwere Ausschreitungen und Plünderungen zu verhindern. Zu den Kundgebungen aufgerufen haben die Gewerkschaften, Schüler- und Studentenorganisationen sowie die Gelbwesten-Bewegung. Meist setzen sich die Demonstrationszüge am frühen Nachmittag in Bewegung. Die Behörden erwarten wie schon bei Kundgebungen am vergangenen Samstag mehrere Hunderttausend Teilnehmende./vni/DP/zb

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