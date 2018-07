Mehr als 20 Tote bei Waldbränden nahe Athen

Athen (Reuters) - Bei verheerenden Waldbränden östlich der griechischen Hauptstadt Athen sind nach offiziellen Angaben mehr als 20 Menschen getötet worden.

Ein Regierungssprecher sagte am Dienstagmorgen, rund 100 Personen seien verletzt worden, darunter 16 Kinder. Die Feuerwehr kämpft nahe der Hauptstadt seit Montag gegen zahlreiche Brände. Vor allem in der Gegend um Mati sei es vielen Menschen nicht mehr gelungen, rechtzeitig zu fliehen, sagte der Regierungssprecher. Viele seien in ihren Häusern oder Autos von den Flammen eingeschlossen worden.