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Mehr als 30 Verletzte in russisch besetztem Gebiet Luhansk

22.05.26 09:43 Uhr

LUHANSK (dpa-AFX) - Im russisch besetzten Gebiet Luhansk sind nach Angaben der Besatzungsbehörden mindestens 35 Menschen bei einem ukrainischen Drohnenangriff verletzt worden. Die Drohnen seien in eine Berufsschule und ein Wohnheim in Starobilsk eingeschlagen, in dem sich 86 Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren befanden, teilte der von Moskau eingesetzte Verwaltungschef Leonid Passetschnik im sozialen Netzwerk VK mit. Unter den Trümmern seien noch Minderjährige verschüttet, schrieb er.

Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als vier Jahren gegen den russischen Angriffskrieg./ksr/DP/stk