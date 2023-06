Mehr als die Hälfte des Stromverbrauchs im 1. Halbjahr aus Erneuerbaren

BERLIN (Dow Jones)--Erneuerbare Energien haben im ersten Halbjahr 2023 mehr als die Hälfte des Stromverbrauchs in Deutschland gedeckt. Nach vorläufigen Berechnungen des Zentrums für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) und des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) wurden in diesem Zeitraum 52 Prozent des Bruttoinlandstromverbrauchs aus erneuerbaren Energien gewonnen. Das waren 3 Prozentpunkte mehr als im ersten Halbjahr des Vorjahres. Im Mai war dank des sonnigen Wetters der Ökostromanteil mit 57 Prozent ungewöhnlich hoch, so die Experten.

Photovoltaik-Anlagen erzeugten demnach im Mai mit gut 8,8 Milliarden Kilowattstunden (kWh) so viel Strom wie noch nie. Nach vorläufigen Schätzungen könnte der Erzeugungsrekord bei Photovoltaik im Juni sogar nochmals übertroffen werden und die Erzeugung erstmals bei mehr als 10 Milliarden kWh liegen, heißt es in der gemeinsamen Pressemitteilung von ZSW und BDEW.

Im ersten Halbjahr 2023 lag die Bruttostromerzeugung demnach bei 266 Milliarden kWh - ein Rückgang um knapp 11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum (1. Halbjahr 2022: 298 Milliarden kWh). Dem stand ein Stromverbrauch von rund 263 Milliarden kWh gegenüber (1. Halbjahr 2022: 281 Milliarden kWh). Insgesamt wurden knapp 138 Milliarden kWh Strom aus Sonne, Wind und anderen regenerativen Quellen erzeugt (1. Halbjahr 2022: gut 138 Milliarden kWh).

"Dass in Deutschland die erneuerbaren bereits mehr als 50 Prozent des Strombedarfs decken, ist ein Erfolg", sagte Frithjof Staiß, geschäftsführender Vorstand des ZSW. "Berücksichtigt man jedoch, dass für das Erreichen der Klimaneutralität bis 2045 die Stromerzeugung bereits 2035 vollständig auf erneuerbaren Energien basieren muss, wird deutlich, dass der weitere Ausbau erheblich schneller erfolgen muss, als in der Vergangenheit."

Die Bundesregierung habe erste Weichen zur Beschleunigung der Prozesse gestellt, indem sie den Vorrang für erneuerbare Energien oder der Digitalisierung der Verfahren gegeben habe. Um das "Deutschlandtempo" dauerhaft zu erreichen, müssten nun aber auch alle in der Praxis am Umsetzungsprozess Beteiligten den Turbo zünden. Dies gelte für den Aufbau der Erzeugungstechnologien ebenso wie für die Infrastrukturen, allen voran das Stromnetz insbesondere auch auf Verteilnetzebene. Hinzu komme der Markthochlauf der Wasserstofftechnologien, die nicht zuletzt als Backup-Technologie für die Stromerzeugung und als Flexibilitätsoption für die Aufnahme von Leistungsspitzen erforderlich sind.

BDEW warnt vor Fachkräftemangel

Der BDEW mahnte, dass man genug Fachkräfte brauchen werde, um die Klimaschutzziele erreichen zu können.

"Dass wir heute mehr als die Hälfte unseres Stroms aus regenerativen Quellen gewinnen, hätte wohl noch vor zwanzig Jahren kaum jemand für möglich gehalten", sagte Kerstin Andreae, Vorsitzende der BDEW-Hauptgeschäftsführung. "Damit wir bis 2045 vollständig klimaneutral leben und wirtschaften können, braucht es nicht nur einen passenden Regelungsrahmen, sondern auch Fachkräfte."

Sie appellierte an die Politik, mehr junge Menschen, insbesondere auch Frauen, für die Berufe der Energiewirtschaft zu begeistern. Denn schon heute hätten viele Unternehmen Probleme, qualifiziertes Personal zu finden. "In den kommenden Jahren könnte sich die Situation noch drastisch verschärfen", so Andreae.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/mgo

(END) Dow Jones Newswires

June 27, 2023 04:59 ET (08:59 GMT)