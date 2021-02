DIC Asset erhöht Dividende

Die Gewinnbeteiligung je Aktie soll um vier auf 70 Cent angehoben werden, wie das im SDAX notierte Unternehmen DIC Asset am Mittwoch in Frankfurt mitteilte. Von Bloomberg befragte Experten hatten mit einer Ausschüttung auf Vorjahreshöhe gerechnet. Wie in den vergangenen Jahren werde die Ausschüttung wieder wahlweise als Aktiendividende angeboten. DIC Asset konnte trotz der Corona-Krise das operative Ergebnis steigern und rechnet auch im laufenden Jahr mit Zuwächsen.

FRANKFURT (dpa-AFX)

