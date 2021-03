Mehr als jeder zweite Haushalte nutzte Kinderbonus für Konsum

WIESBADEN (Dow Jones)--Mehr als jeder zweite kindergeldberechtigte Haushalt in Deutschland hat den Kinderbonus ganz oder teilweise zu Konsumzwecken eingesetzt, insbesondere zur Anschaffung langlebiger Gebrauchsgüter. Das Statistische Bundesamt (Destatis) hat die Wirkung der vom 1. Juli bis zum Jahresende 2020 begrenzten Mehrwertsteuersenkung sowie des im September und Oktober 2020 ausgezahlten Kinderbonus auf den privaten Konsum untersucht. Beide Maßnahmen hatte die Bundesregierung im Juni 2020 im Rahmen ihres Konjunkturprogramms zur Bewältigung der Corona-Krise beschlossen.

Der Kinderbonus in Höhe von 300 Euro pro kindergeldberechtigtem Kind wurde in der Regel in den Monaten September und Oktober 2020 zusammen mit dem Kindergeld ausgezahlt. Im August 2020 beabsichtigte gut jeder zweite kindergeldberechtigte Haushalt (55 Prozent), den Kinderbonus ganz oder teilweise für Konsumzwecke auszugeben. Im Dezember 2020 lag der Wert bei 60 Prozent. Abgefragt wurde jeweils die beabsichtigte Verwendung des zusätzlich verfügbaren Einkommens der Haushalte.

In etwa genauso häufig wollten die Haushalte den Kinderbonus sparen, wobei die Sparabsicht im Zeitverlauf abnahm. Während im August 2020 - also vor der Auszahlung des Kinderbonus - rund 6 von 10 Haushalten (61 Prozent) beabsichtigten, den Kinderbonus ganz oder teilweise beiseite zu legen, traf dies ab Oktober 2020 - also mit Auszahlung der zweiten Rate - nur auf rund die Hälfte der Haushalte zu (53 bis 54 Prozent).

Die befristete Senkung der Mehrwertsteuersätze nutzten die Haushalte von Monat zu Monat stärker für vorgezogene oder zusätzliche Anschaffungen: Während im August 2020 fast jeder siebte Haushalt (15 Prozent) Ausgaben aufgrund der temporären Mehrwertsteuersenkung vorzog oder das Vorziehen von Ausgaben plante, traf dies im Dezember 2020 sogar auf jeden fünften Haushalt (20 Prozent) zu.

