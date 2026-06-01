Jährlich werden in der Schweiz Milliardenbeträge vererbt oder verschenkt - Tendenz steigend. Betroffen sind zunehmend auch Vermögenswerte, bei denen Liquidität und klare Begünstigung eine zentrale Rolle spielen.Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch