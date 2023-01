Mehr als zwei Drittel haben Grundsteuererklärung abgegeben

BERLIN (dpa-AFX) - Mehr als zwei Drittel der Immobilienbesitzer haben kurz vor dem Ende der Abgabefrist ihre Grundsteuererklärung abgegeben. Wie ein Sprecher des Bundfinanzministeriums am Montag sagte, seien bis zum 29. Januar bundesweit etwa 59,77 Prozent der insgesamt erwarteten Erklärungen elektronisch übermittelt worden. Zudem seien bundesweit geschätzt etwa 9,09 Prozent der Erklärungen auf einem Papiervordruck eingegangen. Die Quote der eingegangenen Erklärungen liege demzufolge insgesamt bei etwa 68,86 Prozent. Die Abgabefrist endet am Dienstag.

