DAX22.611 -1,5%Est505.571 -1,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1400 -0,2%Nas21.930 +0,8%Bitcoin60.165 -2,5%Euro1,1562 ±0,0%Öl105,8 +2,6%Gold4.422 -2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 Vonovia A1ML7J Deutsche Bank 514000 Infineon 623100 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen in Rot -- AIXTRON baut neues Werk in Malaysia -- Beyond Meat verschiebt überraschend Bilanzveröffentlichung -- Rüstungsaktien, Meta, Alphabet, Olaplex im Fokus
Top News
Tezos: Wie viel Verlust eine Investition von vor 3 Jahren eingebracht hätte Tezos: Wie viel Verlust eine Investition von vor 3 Jahren eingebracht hätte
Wie viel Wert mit einer Polkadot-Investition von vor 3 Jahren verloren gegangen wäre Wie viel Wert mit einer Polkadot-Investition von vor 3 Jahren verloren gegangen wäre
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Stabilität und Renditechancen dank Rohstoffen? Mit diesem ETF von Amundi kannst du in einen Korb aus verschiedenen Rohstoffen investieren.
Wer­bung

Mehr alte Menschen bekommen Grundsicherung

26.03.26 09:28 Uhr

WIESBADEN (dpa-AFX) - Mehr alte Menschen sind in Deutschland auf Grundsicherung angewiesen. Die Zahl der Leistungsempfänger wegen dauerhafter Arbeitsunfähigkeit sank dagegen, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. In der Summe bezogen Ende vergangenen Jahres 1,28 Millionen Menschen Grundsicherung - 1,8 Prozent mehr als im Dezember des Vorjahres.

Wer­bung

Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sind im zwölften Sozialgesetzbuch geregelt. Bekommen können sie Erwachsene, die entweder dauerhaft nicht voll arbeiten können, etwa wegen Krankheit oder Behinderung, oder eine vom Geburtsjahr abhängige Altersgrenze erreicht haben und ihren Lebensunterhalt nicht alleine bestreiten können.

Mehr Alte, weniger Erwerbsgeminderte

Rund 764.000 Personen erhielten im Dezember 2025 Grundsicherung im Alter. Von Ende 2024 bis Ende 2025 stieg ihre Zahl um 3,4 Prozent. Damit wurde ein neuer Höchststand erreicht, wie die Statistiker berichteten.

Bei den Empfängern von Grundsicherung bei Erwerbsminderung verlief der Trend umgekehrt. Deren Zahl sank binnen eines Jahres um 0,5 Prozent - laut dem Statistischen Bundesamt der niedrigste Stand seit Dezember 2018.

Wer­bung

Erneuter, aber geringerer Anstieg bei Ukrainern

Die Zahl leistungsberechtigter Geflüchteter aus der Ukraine stieg um 9,9 Prozent auf insgesamt 109.000. "Dieser Anstieg hatte somit erneut maßgeblichen Anteil an der Gesamtentwicklung, fiel aber erneut geringer aus als in den Vorjahren", ordnete das Amt die Zahlen ein./sat/DP/zb