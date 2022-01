Mehr Aufträge im Maschinenbau - Dynamik lässt aber nach

Düsseldorf (Reuters) - Die deutschen Maschinenbauer haben im November weiter zugelegt.

Die Auftragseingänge seien um 23 Prozent gestiegen, teilte der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) am Montag mit. Die Bestellungen aus dem Inland seien um 16 Prozent geklettert, die aus dem Ausland um 27 Prozent. "Die nach wie vor zweistelligen Wachstumsraten im Vorjahresvergleich sollten jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Zeit der extrem hohen Dynamik vorüber ist", sagte VDMA-Chefvolkswirt Ralph Wiechers. Die Konjunktur sei in vielen Ländern zwar nach wie vor auf Trab, der Nachholbedarf der Kunden dürfte inzwischen aber weitgehend gedeckt sein. "Was jetzt an Bestellungen erfolgt, ist überwiegend für neue, teils große Investitionsprojekte bestimmt."